Беларусь нарастит экспорт фармпрепаратов в Мьянму

Беларусь планирует увеличить поставки фармпрепаратов в Мьянму, теперь будет до 12 экспортных позиций. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев, сообщает БЕЛТА.

По его словам, взаимодействие с Мьянмой в сфере здравоохранения выстраивается по нескольким векторам, один из которых - фармацевтическое производство. С мьянманской стороной сейчас сотрудничают три белорусские организации - "Белмедпрепараты", УП "Минскинтеркапс" и Борисовский завод медпрепаратов, в Мьянме зарегистрированы 4 отечественных лекарства. "Мы прорабатываем со своими контрагентами в Мьянме перечень тех препаратов, которые для них будут интересны. Некоторые из них уже определились в тех препаратах, которые они готовы продвигать на рынке Мьянмы. Там есть 4 препарата (отечественного производства). Но мы рассчитываем расширить этот перечень препаратов как минимум до 12, - сказал Александр Ходжаев. - Переговоры в этом аспекте являются достаточно значимыми, и мы рассчитываем на положительный результат". Активная работа в этом направлении уже ведется. Так, накануне во время Белорусско-мьянманского форума было подписано соглашение о регистрации лекарственных средств между РУП "Белмедпрепараты" и компанией Apex Care Company с приложением относительно 6 противоопухолевых лекарств.

Министр подчеркнул, что активизация взаимодействия со странами дальней дуги, в том числе с Мьянмой, входит в число приоритетных для Министерства здравоохранения задач. "Данная задача поставлена главой государства некоторое время назад. Мы сейчас находимся уже не в формате проработки (поиска направлений для сотрудничества - прим. ред.), потому что у нас есть опыт работы с разными странами. Мы более четко сейчас понимаем, насколько можем продвигать те виды медицинских услуг, которые востребованы на том рынке. Данный процесс имеет свои сложности из-за расстояния, но независимо от этого, наши специалисты продолжат продвигать высокоспециализированную медицину Беларуси на данных территориях", - сказал он. О том, что такая работа ведется и дает свои результаты, свидетельствуют показатели роста экспорта медицинских услуг гражданам Мьянмы. В денежном выражении цифры пока не настолько велики (около 14 тыс. долларов за 2024 год), но темп роста - 300 % по сравнению с 2023-м.