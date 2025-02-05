Беларусь планирует войти в топ-50 стран по уровню ВВП на душу населения к 2040 году (по паритету покупательной способности). Об этом заявили накануне в правительстве во время обсуждения Стратегии устойчивого развития на 15 лет вперед.

Это ключевой документ, наше видение облика будущего страны на перспективу, а именно на 2040 год. Эта стратегия будет существенно отличаться от прошлых. Она будет содержать более 90 индикаторов, чего никогда не было. И цели максимально амбициозные, потому что мир динамично развивается.