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Беларусь планирует войти в топ-50 стран по уровню ВВП на душу населения к 2040 году
Беларусь планирует войти в топ-50 стран по уровню ВВП на душу населения к 2040 году (по паритету покупательной способности). Об этом заявили накануне в правительстве во время обсуждения Стратегии устойчивого развития на 15 лет вперед.
Это ключевой документ, наше видение облика будущего страны на перспективу, а именно на 2040 год. Эта стратегия будет существенно отличаться от прошлых. Она будет содержать более 90 индикаторов, чего никогда не было. И цели максимально амбициозные, потому что мир динамично развивается.
Главное в Стратегии - это человек, экономика и экология. Эффективное взаимодействие этих трех составляющих и должно давать результат, который уже прописан в отдельных программах с цифрами и процентами. Ключевая из них - социально-экономического развития на следующую пятилетку.