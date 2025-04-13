Беларусь планирует выпустить в 2026 году собственный электромобиль

В Беларуси удвоились продажи новых машин. По итогам 2024 года в стране купили свыше 53 тыс. новых автомобилей.

Белорусы покупали машины 20 марок, из них свыше половины - китайские бренды. В 2024 году доля продаж китайских авто выросла до 65 %. Но в лидерах остается отечественный автомобиль.

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В 2025 году борисовский производитель Belgee рассчитывает нарастить объемы производства и продаж как минимум на 10 %. Задача состоит в том, чтобы выйти на новые рынки ЕАЭС. Речь идет о Казахстане, Кыргызстане и Армении. На заводе рассчитывают, что во II полугодии продажи и сервис на евразийском рынке будут обеспечены. Кроме того, завод начнет сборку электромобилей.

Геннадий Свидерский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c64491-4259-493e-a1c1-3babdbb11432/conversions/5d446101-335a-4a1c-985a-d5095e08365f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c64491-4259-493e-a1c1-3babdbb11432/conversions/5d446101-335a-4a1c-985a-d5095e08365f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c64491-4259-493e-a1c1-3babdbb11432/conversions/5d446101-335a-4a1c-985a-d5095e08365f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53c64491-4259-493e-a1c1-3babdbb11432/conversions/5d446101-335a-4a1c-985a-d5095e08365f-xl-___webp_1920.webp 1920w Геннадий Свидерский

Геннадий Свидерский, член правления Белорусской автомобильной ассоциации, гендиректор СЗАО "БЕЛДЖИ":

"Я думаю, что во II квартале мы уже начнем первую узловую сборку электромобиля и будем готовить производство локализованного автомобиля под 2026 год. В наших планах пройти эти шаги, чтобы наш покупатель получил электромобиль уже отечественного производства с нормальной сервисной поддержкой".