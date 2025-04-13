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Беларусь планирует выпустить в 2026 году собственный электромобиль
В Беларуси удвоились продажи новых машин. По итогам 2024 года в стране купили свыше 53 тыс. новых автомобилей.
Белорусы покупали машины 20 марок, из них свыше половины - китайские бренды. В 2024 году доля продаж китайских авто выросла до 65 %. Но в лидерах остается отечественный автомобиль.
В 2025 году борисовский производитель Belgee рассчитывает нарастить объемы производства и продаж как минимум на 10 %. Задача состоит в том, чтобы выйти на новые рынки ЕАЭС. Речь идет о Казахстане, Кыргызстане и Армении. На заводе рассчитывают, что во II полугодии продажи и сервис на евразийском рынке будут обеспечены. Кроме того, завод начнет сборку электромобилей.
Геннадий Свидерский, член правления Белорусской автомобильной ассоциации, гендиректор СЗАО "БЕЛДЖИ":
"Я думаю, что во II квартале мы уже начнем первую узловую сборку электромобиля и будем готовить производство локализованного автомобиля под 2026 год. В наших планах пройти эти шаги, чтобы наш покупатель получил электромобиль уже отечественного производства с нормальной сервисной поддержкой".
В Белорусской автомобильной ассоциации прогнозируют, что предложение китайских машин на рынке может увеличиться. Это связано с торговой войной США. Если тарифы вынудят Китай уйти с американского рынка, избыток китайских машин пойдет в другие страны, не исключено, что и в Беларусь. А вот возможность возвращения западных брендов в республику сохраняется пока только в теории. По крайней мере никто из участников ассоциации не подтверждает, что в данный момент идут подобные переговоры.