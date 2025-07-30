По итогам переговоров заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Натальи Шевцовой с представителями крупного грузинского агрохолдинга было решено, что Беларусь поставит 500 голов племенного скота белорусской селекции в Грузию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода.

В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук и руководители белорусских сельскохозяйственных предприятий.

Грузинская компания, производственные мощности которой расположены в поселке Сартичала Гардабанского муниципалитета, специализируется на выращивании столового винограда, разведении скота, а также на возделывании зерновых культур. По инициативе посольства Беларуси в Грузии в прошлом году была заключена договоренность между грузинской компанией и Белплемживобъединением о поставке крупного рогатого скота.

"На сегодняшний день в Грузию уже поставлено 300 голов нетелей абердин-ангусской породы. В рамках достигнутых договоренностей планируется поставка еще 500 голов племенного скота белорусской селекции до конца текущего года", - рассказали в пресс-службе.

Белорусская сторона подтвердила готовность продолжать сотрудничество по поставкам племенной продукции с целью повышения породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в Грузии. В свою очередь грузинские партнеры выразили заинтересованность в закупке белорусских семян зерновых, технических и кормовых культур.

Участники встречи отметили положительную динамику двусторонней торговли. По данным за январь - май 2025 года, товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья между странами составил 107,8 % к аналогичному периоду 2024 года, прирост экспорта - 9,8 %.

Основу белорусского экспорта в Грузию составляют молочные продукты (молоко, сливки, сгущенка, сыры, масло, творог, мороженое), мясная продукция (говядина, субпродукты птицы, колбасные изделия), зерно, бобовые, рыба и рыбопродукты, а также воды и алкогольные напитки.