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Беларусь принимает IV Евразийский экономический форум
Евразийский экономический форум открыт. На самой вместительной выставочной локации Минска стартует большой диалог о будущем евразийской интеграции. Огромное количество гостей говорит о том, что растет интерес к развитию интеграции внутри ЕАЭС и к сотрудничеству с союзом извне.
Почему Минск? Все очевидно. Беларусь - председатель в интеграции. Это право переходит в "пятерке" от одной страны к другой. Мы уже в третий раз за 10 лет в таком статусе. Беларусь была, есть и будет привержена крепким интеграционным связям. Наша позиция заключается в том, что Евразийский союз обладает серьезным ресурсным, хозяйственным, транзитным потенциалом и вполне может претендовать на лидерство в регионе - и технологическое, и интеллектуальное. Но для этого нужно следовать всем договоренностям - убирать торговые барьеры, ограничения в перемещении капитала, рабочей силы, товаров и услуг.
На протяжении всего дня фактически непрерывно пройдет более трех десятков сессий, круглых столов, бизнес-переговоров. Тематика разная - таможенное регулирование, фармрынок, вопросы трудовой миграции, транспортная составляющая, промышленная кооперация и кооперация в сфере АПК и т. д.