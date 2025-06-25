Беларусь принимает IV Евразийский экономический форум

Почему Минск? Все очевидно. Беларусь - председатель в интеграции. Это право переходит в "пятерке" от одной страны к другой. Мы уже в третий раз за 10 лет в таком статусе. Беларусь была, есть и будет привержена крепким интеграционным связям. Наша позиция заключается в том, что Евразийский союз обладает серьезным ресурсным, хозяйственным, транзитным потенциалом и вполне может претендовать на лидерство в регионе - и технологическое, и интеллектуальное. Но для этого нужно следовать всем договоренностям - убирать торговые барьеры, ограничения в перемещении капитала, рабочей силы, товаров и услуг.