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Беларусь призвала страны БРИКС проводить единую линию против санкций, торговых и тарифных войн
Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич 29 апреля принял участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро и выступил на сессии "Роль Глобального Юга в укреплении многостороннего сотрудничества". Об сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
В своем выступлении глава белорусской делегации подчеркнул, что Беларусь полностью разделяет философию и подходы БРИКС, включая построение справедливого многополярного мира, обеспечение устойчивого социально-экономического развития, укрепление равноправного и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.
Сергей Лукашевич отметил готовность Беларуси подключиться к работе функционирующих в рамках БРИКС форматов взаимодействия по ключевым направлениям деятельности объединения - политическому, экономическому и гуманитарному.
"Выражена поддержка приоритетов бразильского председательства в БРИКС в 2025 году: реформирование системы международных отношений и безопасности, решение проблем изменения климата, координация усилий по противодействию биологическим угрозам и борьбе с опасными заболеваниями, совершенствование международной валютно-финансовой системы", - проинформировали в пресс-службе.
Отдельно привлечено внимание членов и партнеров БРИКС к белорусской инициативе по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, призванной способствовать созданию архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности.
Беларусь также призвала страны БРИКС проводить на международных площадках единую линию по противодействию политике санкций, торговых и тарифных войн.
Встреча министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро стала первым мероприятием высокого уровня, в котором Беларусь приняла участие в официальном статусе государства-партнера.
Также во время визита в Бразилию Сергей Лукашевич провел двусторонние встречи с руководством делегаций Боливии, Бразилии, Ирана, Казахстана, Кубы, Нигерии, Таиланда, во время которых были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества как на двустороннем треке, так и в рамках международных организаций.