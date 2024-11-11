Беларусь продлила запрет на ввоз отдельных товаров из недружественных стран. Что в перечне?

Правительство Беларуси еще на год продлило запрет на ввоз и продажу на территории республики некоторых видов товаров, а также на импорт услуг из недружественных стран.

Среди прочего это средства по уходу за кожей и для волос, дезодоранты, мыло и чистящие средства, напольные ковры, мужской текстиль, кожаная обувь, головные уборы, постельные принадлежности, посуда, лаки, краски и другие товары. Кроме того, запрещается ввоз и продажа воды, в том числе минеральной и газированной.