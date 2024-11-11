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Беларусь продлила запрет на ввоз отдельных товаров из недружественных стран. Что в перечне?
Правительство Беларуси еще на год продлило запрет на ввоз и продажу на территории республики некоторых видов товаров, а также на импорт услуг из недружественных стран.
В перечень включена некоторая продукция, производимая в Латвии, Литве, Польше, Чехии и Эстонии.
Среди прочего это средства по уходу за кожей и для волос, дезодоранты, мыло и чистящие средства, напольные ковры, мужской текстиль, кожаная обувь, головные уборы, постельные принадлежности, посуда, лаки, краски и другие товары. Кроме того, запрещается ввоз и продажа воды, в том числе минеральной и газированной.
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