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Беларусь укрепляет международное сельскохозяйственное партнерство с Узбекистаном
На "Белагро-2025" присутствует много зарубежных делегаций. Есть практические договоренности. Первые соглашения были подписаны еще накануне, 4 июня эту традицию продолжили. Есть договоренности с Кыргызстаном, Узбекистаном.
Что касается Узбекистана, например, за минувший год экспорт нашей сельхозпродукции в этот регион мы увеличили практически вдвое.
"Наше объединение сегодня подписало соглашение с научно-исследовательскими институтами земледелия для создания новых сортов зерновых культур", - рассказал директор зерно-рисового научно-производственного объединения Дуйсенбай Утамбетов.
Также было подписано соглашение с компанией "Синтез", которая производит удобрения для растений. В планах есть подписание договоренности с объединением "Белсемена" для покупки семян картофеля. Помимо этого Беларусь увеличила поставки продуктов питания в Узбекистан, в частности, молочных продуктов.