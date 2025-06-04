Беларусь укрепляет международное сельскохозяйственное партнерство с Узбекистаном

На "Белагро-2025" присутствует много зарубежных делегаций. Есть практические договоренности. Первые соглашения были подписаны еще накануне, 4 июня эту традицию продолжили. Есть договоренности с Кыргызстаном, Узбекистаном.

Что касается Узбекистана, например, за минувший год экспорт нашей сельхозпродукции в этот регион мы увеличили практически вдвое.

"Наше объединение сегодня подписало соглашение с научно-исследовательскими институтами земледелия для создания новых сортов зерновых культур", - рассказал директор зерно-рисового научно-производственного объединения Дуйсенбай Утамбетов.