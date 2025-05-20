Беларусь увеличила экспорт в азиатские государства на 40 % за I квартал 2025 года

Беларусь нарастила экспорт в страны Азии на 40 % за I квартал 2025 года. Такие данные привел начальник отдела содействия экспорту Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Денис Сидоров на полях второй деловой конференции "Промышленный комплекс Республики Беларусь: экспорт, импортонезависимость, эффективный менеджмент" в Минске, сообщила БЕЛТА.

По итогам первого квартала 2025 года объем внешней торговли товарами и услугами вырос на 1,8 % - это плюс 406 млн долларов. "Мы продолжаем торговать с 190 странами и территориями. В десятку наших партнеров входят Россия, Китай, ОАЭ, Казахстан, Турция, Индия, Бразилия, Узбекистан, а также Германия и Польша. Динамично развивается экспорт услуг - обеспечен рост на 14,8 %", - рассказал Денис Сидоров.

Основные рынки, куда Беларусь нарастила экспорт в I квартале: страны Африки - в 2 раза, Латинская Америка - в 1,8 раза, страны Азии - на 40 %.