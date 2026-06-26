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Беларусь в 12 раз увеличила экспорт молочной продукции в Африку

Беларусь за 4 месяца в 12 раз увеличила экспорт молочной продукции в Африку, об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Также отмечается, что в 1,5 раза выросли поставки на азиатский рынок и вдвое увеличен экспорт молочки в страны СНГ.

Белорусская модель обеспечения продбезопасности получила высокую оценку на международном уровне: в мировом рейтинге мы занимаем 55-е место среди 113 стран.

Разделы:

Экономика

Теги:

экспортСНГмолочная продукцияАфрика