Беларусь в 12 раз увеличила экспорт молочной продукции в Африку

Беларусь за 4 месяца в 12 раз увеличила экспорт молочной продукции в Африку, об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Также отмечается, что в 1,5 раза выросли поставки на азиатский рынок и вдвое увеличен экспорт молочки в страны СНГ.