Красный уровень опасности объявлен в Беларуси в выходные дни: белорусам придется нелегко

Активный южный циклон принес жару и в Беларусь. Больше всего это прочувствуют жители южного региона страны - синоптики передают до плюс 38 градусов. Объявлен красный уровень опасности. В остальных регионах ожидается до плюс 35, однако абсолютно всем белорусам придется нелегко. Медики поделились рекомендациями на этот период.

Руфина Галлямова, завотделением детской клинической поликлиники № 3 г. Минска: "В жаркую погоду очень важно соблюдать водный режим. Предпочтение лучше отдавать обычной питьевой воде или минеральной воде. Чтобы разнообразить свой питьевой режим, в воду можно добавлять лимон, мяту и любые другие фрукты. Пить нужно часто, дробно, не дожидаясь жажды. Под особым вниманием врачей в жаркий период, конечно же, дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. В жаркий период не рекомендуется находиться на улице в периоды активного солнечного света, а это время с 11 часов дня до 16 часов дня".