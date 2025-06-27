Беларусь во время ЕЭФ предложила создать единую программу развития кооперации в ЕАЭС

"Положения, которые были прописаны еще в 2014 году главами государств при подписании договора о создании ЕАЭС, заложили прочную основу. Мы раз в пять лет утверждаем соответствующие направления реализации наших приоритетов. Можно отметить положительный эффект и ряд цифр, некоторые из них уже назывались. Рост ВВП по ППС показал практически в два раза. Это очень важно для нас, ведь от этого зависит благосостояние наших граждан".