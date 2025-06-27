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Беларусь во время ЕЭФ предложила создать единую программу развития кооперации в ЕАЭС
Беларусь на полях Евразийского экономического форума предложила разработать единую программу развития кооперации и импортозамещения в ЕАЭС. Начало уже есть - сформирована карта индустриализации.
Цель амбициозная - увеличение доли государств ЕАЭС в мировой экономике в 1,5-2 раза к 2045 году. В числе приоритетов стоит и развитие технологического потенциала. Беларусь имеет сильную современную промышленность, и сопрягать интересы промышленных комплексов очень важно.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Положения, которые были прописаны еще в 2014 году главами государств при подписании договора о создании ЕАЭС, заложили прочную основу. Мы раз в пять лет утверждаем соответствующие направления реализации наших приоритетов. Можно отметить положительный эффект и ряд цифр, некоторые из них уже назывались. Рост ВВП по ППС показал практически в два раза. Это очень важно для нас, ведь от этого зависит благосостояние наших граждан".
Еще одна инициатива белорусской стороны - инвестиционное взаимодействие: создание совместных предприятий и общие инвестиционные условия в ЕАЭС.