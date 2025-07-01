Беларусь выплатила процентный доход по евробондам

26 и 30 июня состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в размере почти 14 млн долларов в эквиваленте.

В соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет. При этом 1,5 млн долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций 26 июня.