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Беларусь выплатила процентный доход по евробондам
Автор:Редакция news.by
Беларусь выплатила процентный доход по евробондам, сообщили в Министерстве финансов.
26 и 30 июня состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2027 в размере почти 14 млн долларов в эквиваленте.
В соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет. При этом 1,5 млн долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций 26 июня.
Фото БЕЛТА