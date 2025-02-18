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Беларусь выстраивает взаимоотношения с каждым из эмиратов ОАЭ - какие соглашения подписаны
Уже давно не секрет: мировой центр силы смещается на восток. Беларусь чувствует этот тренд и выстраивает отношения со всеми, кто знает, что такое партнерство на равных. Например, Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае продолжается выставка GulFood, где свою продукцию представляют 12 наших предприятий. 18 февраля на полях форума проведены важные переговоры. Кроме того, делегация БелТПП направилась в Фуджейру установить контакты с бизнесом самого молодого эмирата.
К слову, следующий GulFood уже анонсирован на январь 2026-го. Выставка переедет на новую, более масштабную локацию. Для нас это возможность увеличить свои площади и представить еще больше предприятий. Об этом говорили главы торгово-промышленных палат Беларуси и Дубая.
Соглашение с торгово-промышленной палатой Фуджейры
Беларусь выстраивает взаимоотношения с каждым из эмиратов. Подписано соглашение о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Фуджейры.
Это самый молодой эмират, его выделили из Шарджи только в 1953-м. Фуджейра активно строится и развивается (и не за счет нефти). 75 % территории - горы, а, значит, хороший заработок приносят строительные материалы. А еще логистика, здесь находится крупный международный порт, второй по величине в мире по перегрузке и третий по объему хранения сырья.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
"Один из крупнейших портов. Мы сегодня слышали презентацию для того, чтобы белорусские компании могли установить связи со структурами порта, чтобы была возможность белорусскую продукцию экспортировать в третьи страны. Объединив усилия наших производителей с логистами, которые здесь находятся, я думаю, есть возможность поставлять продукцию страны Африки, Азии и Латинской Америки".
Свои возможности представили наши крупные предприятия по производству продуктов питания. Каждый из них намерен найти в Эмиратах новых партнеров. А еще больше торговать, в том числе и через биржу. К слову, у БУТБ в регионе тоже свои интересы.
Ярослав Ковальчук, помощник председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи:
"Мы провели несколько продуктивных встреч, в том числе в дубайской ТПП, в ТПП города Фуджейры. Более того, по итогам разговора удалось достичь договоренности с генеральным консульством Беларуси в Дубае об оказании содействия в получении информации для аккредитации эмиратских субъектов хозяйствования. Мы ожидаем, что это позволит нам значительно увеличить, во-первых, пул аккредитованных эмиратских компаний. Конечно же, по итогам проведенных встреч с эмиратским бизнесом, по итогам представленных нами презентаций мы видим очень высокую заинтересованность. Многие эмиратские компании уже выразили свою готовность аккредитоваться в нашей бирже".
Взаимный интерес есть, причем во многих сферах. Главное, чтобы договоренности переросли в конкретные документы. Над этим будем работать уже на уровне.
Султан Джемей Аль-Хиндаасси, гендиректор Торгово-промышленной палаты Фуджейры:
"В первую очередь я хочу поблагодарить Белорусскую торгово-промышленную палату за визит в Фуджейру. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и надеемся, что оно поспособствует установлению контактов между нашими компаниями. Я думаю, что компании из Фуджейры смогут найти себе партнеров в Беларуси в самых разных сферах. И, кроме того, данное соглашение позволит нам не только работать с компаниями из Беларуси напрямую, но и откроет возможность для продвижения белорусской продукции на весь регион Персидского залива".
Кстати, от партнеров из Фуджейры прозвучало предложение наладить прямое авиасообщение из Минска. Здесь готовы встречать наших туристов и бизнесменов. Сократить время в пути - важный шаг для людей и двух экономик. Так, Ближний Восток становится еще ближе.