Беларусь заинтересована в наращивании двустороннего товарооборота с Якутией

Вице-премьер Виктор Каранкевич отметил, что Беларусь готова обеспечить потребности региона в любой продукции машиностроения - грузовой, коммунальной, специальной и сельскохозяйственной.

В перспективе можем выйти и на создание спеццентра по реализации, обслуживанию и ремонту белорусской техники.

Также можем делиться опытом в строительстве и АПК, технологиями в сфере ЖКХ. Это только небольшая часть направлений, где мы можем быть полезны друг другу.