Беленченко: Именно живой диалог на полях ЕЭФ позволил выработать необходимые решения и инициативы

Ведущие СМИ высоко оценили Евразийский экономический форум, который прошел в Минске 26 июня. Можно ли сказать, что и надежды на ЕАЭС тоже велики? Своим мнением поделился директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Амбиции действительно высокие - так было всегда. Конечно, есть и проблемы, о которых говорил Президент Беларуси. В каких-то вопросах мы не справляемся, где-то только нарабатываем опыт, а некоторые инициативы пока лишь запускаются и не успевают реализоваться в ближайшие пять лет, - отметил эксперт. - Но это не значит, что ничего не делается. По крайней мере, мы обсуждаем эти вопросы. Это хорошо показала площадка Евразийского экономического форума: обсуждения были вполне предметными, выступали эксперты, шел живой диалог".

Беленченко напомнил, что темы затрагивались самые разные - от торговли и экономики до вполне прикладных вопросов: транспортные коридоры, логистика, пограничные переходы. Все это обсуждалось и вырабатывались решения.

По его словам, главы государств ждут практические шаги. И сделать их можно только совместно, реализовав то, что предлагают эксперты. "А эксперты способны выдвинуть такие предложения только в ходе диалога. Этот диалог - те мероприятия, которые прошли в Минске, - показал, что именно обсуждение позволяет выработать необходимые решения. Это способствует дальнейшему развитию Евразийского экономического союза", - констатировал Никита Беленченко.

Уже известно, что неформальный саммит ЕАЭС пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. Хватит ли времени, чтобы действительно что-то сделать и добиться ощутимых результатов?