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Беленченко: Именно живой диалог на полях ЕЭФ позволил выработать необходимые решения и инициативы
Ведущие СМИ высоко оценили Евразийский экономический форум, который прошел в Минске 26 июня. Можно ли сказать, что и надежды на ЕАЭС тоже велики? Своим мнением поделился директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.
"Амбиции действительно высокие - так было всегда. Конечно, есть и проблемы, о которых говорил Президент Беларуси. В каких-то вопросах мы не справляемся, где-то только нарабатываем опыт, а некоторые инициативы пока лишь запускаются и не успевают реализоваться в ближайшие пять лет, - отметил эксперт. - Но это не значит, что ничего не делается. По крайней мере, мы обсуждаем эти вопросы. Это хорошо показала площадка Евразийского экономического форума: обсуждения были вполне предметными, выступали эксперты, шел живой диалог".
Беленченко напомнил, что темы затрагивались самые разные - от торговли и экономики до вполне прикладных вопросов: транспортные коридоры, логистика, пограничные переходы. Все это обсуждалось и вырабатывались решения.
По его словам, главы государств ждут практические шаги. И сделать их можно только совместно, реализовав то, что предлагают эксперты. "А эксперты способны выдвинуть такие предложения только в ходе диалога. Этот диалог - те мероприятия, которые прошли в Минске, - показал, что именно обсуждение позволяет выработать необходимые решения. Это способствует дальнейшему развитию Евразийского экономического союза", - констатировал Никита Беленченко.
Уже известно, что неформальный саммит ЕАЭС пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. Хватит ли времени, чтобы действительно что-то сделать и добиться ощутимых результатов?
"Об этом, собственно, и говорил Александр Лукашенко. Зная его, можно сказать, что критика ему свойственна, и без нее невозможно движение вперед. Безусловно, у нас достаточно амбициозные планы в рамках председательства Республики Беларусь (в ЕАЭС - Прим. ред.). Но мы не стоим на месте - развиваемся, выдвигаем свои инициативы. Да, конечно, есть определенные огрехи. Но эти недостатки не связаны с тем, что Республика Беларусь стоит на месте. Возможно, где-то ведется довольно сложный диалог с отдельными странами - членами ЕАЭС - это действительно так. Иногда инициативы не находят поддержки, а иногда, наоборот, остаются без должного внимания. Но важно то, что сейчас формируется основа, которая позволит в будущем находить новые пути развития различных сфер. Пусть не к декабрю этого года, но, по крайней мере, в перспективе. Перспективы, безусловно, есть, и я уверен, что они реализуются", - подытожил Никита Беленченко.