Беллегпром готов принимать заявки на индивидуальный пошив школьной формы

Предприятия Беллегпрома готовы принимать заявки на индивидуальный пошив одежды для школьников, сообщили в концерне.

К учебному году предприятия страны произведут порядка миллиона таких изделий. При этом с учетом остатков прошлых лет в магазинах будет представлено на 20 % больше предметов школьной одежды, чем в прошлом году.

Но если подобрать нужный комплект, например, по росту или полноте, родители не смогут, концерн готов сшить все необходимое по индивидуальным параметрам ребенка.