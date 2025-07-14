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Беллегпром готов принимать заявки на индивидуальный пошив школьной формы
Автор:Редакция news.by
Предприятия Беллегпрома готовы принимать заявки на индивидуальный пошив одежды для школьников, сообщили в концерне.
К учебному году предприятия страны произведут порядка миллиона таких изделий. При этом с учетом остатков прошлых лет в магазинах будет представлено на 20 % больше предметов школьной одежды, чем в прошлом году.
Но если подобрать нужный комплект, например, по росту или полноте, родители не смогут, концерн готов сшить все необходимое по индивидуальным параметрам ребенка.
Всего в Беларуси одежду делового стиля для школьников выпускают около 60 предприятий.