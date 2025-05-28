Беллегпром начал использовать искусственный интеллект в разработке моделей

Белорусский легпром начинает активно использовать технологии на основе искусственного интеллекта. Об этом заявила глава концерна Татьяна Лугина.

Это позволяет значительно ускорить разработку новых моделей и видов продукции. Возможности искусственного интеллекта используются, например, при поиске идей для новой марки или бренда, а также при разработке оригинальных принтов.