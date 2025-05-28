3.76 BYN
3.02 BYN
3.43 BYN
Беллегпром начал использовать искусственный интеллект в разработке моделей
Белорусский легпром начинает активно использовать технологии на основе искусственного интеллекта. Об этом заявила глава концерна Татьяна Лугина.
Это позволяет значительно ускорить разработку новых моделей и видов продукции. Возможности искусственного интеллекта используются, например, при поиске идей для новой марки или бренда, а также при разработке оригинальных принтов.
Технологии позволяют сократить время выполнения работ в 5-6 раз по сравнению с человеческим трудом. Кроме того, ИИ часто находит более неожиданные и оригинальные решения, отметили в концерне.