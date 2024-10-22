Белорусская экономика второй год подряд растет темпами выше мировых - почему так?

В прах разбивает стратегию экономического давления и статистика развития подсанкционных стран. К примеру, белорусская экономика второй год подряд растет темпами, выше мировых. Это признал Международный валютный фонд, улучшив наш прогноз. Ранее это подтвердили Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. 22 октября в Овальном зале Палаты представителей первый вице-премьер Николай Снопков доложил депутатам и сенаторам о текущих итогах работы экономики.

Сейчас в Беларуси реализуется порядка 800 инвестиционных проектов на 8,5 млрд рублей. Экспорт, несмотря на давление, демонстрирует рост. Средняя зарплата достигла максимального значения за последние 10 лет. Разумеется, не без сложностей. Нужны новые инструменты стимулирования инвестиций в регионах. Необходимы свежие подходы в работе с новыми зарубежными партнерами.

Как же будем укреплять экономический фундамент, от которого зависит наше общее благосостояние?

Достигнутые результаты - ожидаемы

Отдельные эксперты предрекали перегрев белорусской экономики. Мол, слишком быстро растут зарплаты и объемы производства. Сегодня в Овальном зале четко прозвучало: достигнутые результаты - ожидаемы. Это не случайность и уж точно не везение. Просто грамотная управленческая модель с ориентиром на граждан приносит свои плоды.

Первый вице-премьер об итогах работы экономики

Первый вице-премьер Николай Снопков назовет ряд показательных факторов. Оплата труда соразмерна другим затратам. Инфляция почти год в ожидаемом пределе. Давления на валютный рынок нет. Зачем правительству сдерживать заработную плату?

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Перегрева экономики в принципе нет, несмотря на то, что правительство активно стимулирует и принимает меры по новому инвестиционному циклу. В Министерстве экономики ежемесячно оценивается 19 индикаторов, которые формируют так называемую тепловую карту перегрева. На данный момент можно констатировать, что экономика развивается в нейтральной зоне".

Факт Промышленность выросла на 6,4 % за 9 месяцев

Главный результат - восстановление досанкционного объема производства. Промышленность выросла за 9 месяцев на 6,4 %. Впрочем, два последних года планка не опускается. Спрос на отечественную продукцию позволил дозагрузить мощности и нарастить продажи.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Три ключевые основные программы, которые оцениваются нами, - это инвестиционная программа, производственная программа и экспортная программа. Они увязаны между собой. Безусловно, производственная программа позволяет обеспечивать конкурентоспособную продукцию и ее продажу на экспорт, соответственно, экспортная программа. Инвестиционная программа - это создание новых производств, модернизация и, понятно, подкрепление мощностей для того, чтобы обеспечить рост производства".

Факт Потерянные рынки удалось компенсировать

Экспорт в Африку превысил показатели предыдущих лет

"Потерянные" на рынках стран Запада и Украины объемы продукции удалось не просто компенсировать, но и нарастить. Подходим к намеченному экспорту в 50 млрд долларов.

И речь не только про сотрудничество с Россией. К примеру, поставки в страны Африки в этом году за 8 месяцев выросли почти в 4 раза и составил 497 млн долларов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Ключевым для правительства является организация системы доставки товаров на этот относительно новый для нас рынок, сервиса и прохождение платежей, то есть обеспечение взаиморасчетов за поставляемую продукцию. Здесь должны быть, есть и будут нестандартные подходы, к сожалению, не такие, к которым привыкли наши промышленники-экспортеры. Работа непростая, но необходимая".

В проработке 15 технологических проектов

Немало инвестпроектов Беларусь реализует с Китаем: от автомобилестроения до микроэлектроники. Например, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы и ДСП. Здесь участвуют и китайские кредитные линии, и китайские технологии. В проработке еще 15 крупных технологических проектов на сумму 3 млрд долларов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"В текущем году перешли на лицензионное производство марки "БЕЛДЖИ". То есть белорусской стороной была куплена лицензия, которая позволяет обеспечить на 100 % локализацию этого автомобиля, что позволяет в будущем создавать новые модели собственной технической мысли".

Что волнует избирателей?

Встречи депутатского корпуса с представителями правительства - это всегда возможность напрямую спросить то, что волнует избирателей. И такие вопросы звучали: от качества интернета на селе и работы автолавок до создания электронного правительства.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"У нас есть вопросы по проблемам дорожного строительства, которое касается практически каждого региона. У нас есть вопросы путепроводов. И сегодня ремонты идут очень активно, которые, кстати, на контроле у главы государства. Это и вопросы, которые касаются сельского хозяйства. Насколько эти проблемные вопросы сегодня отражены в бюджетном пакете и что сегодня можно откорректировать до принятия бюджетных документов".

Александр Новиков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Важно, чтобы в последующие годы мы для экономики Республики Беларусь снизили зависимость от внешних факторов. И, безусловно, экономическое развитие касается всех сфер, не только сферы промышленности. Это и сельское хозяйство, это и социальная сфера, и строительство, и IT-технологии".

От страны потребностей к стране возможностей