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Белорусская говядина впервые продана в Китай через биржу
Белорусские мясные продукты впервые проданы в Китай через биржу. Импортер из Поднебесной приобрел на торгах полуфабрикаты из говядины брестского производителя общим объемом 25 тонн.
Расширение географии продаж этой позиции стало результатом целенаправленной работы универсальной товарной биржи по привлечению потенциальных покупателей из КНР.
При этом в целом поставки мясных изделий на внешние рынки через биржу увеличились более чем в 6 раз по сравнению с прошлым годом. Основной покупатель - Россия. Также небольшие объемы продаются в Азербайджан.
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