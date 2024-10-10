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Белорусские сертификаты "Халяль" на продовольствие будут признавать в Индонезии

Подписано соглашение о взаимном признании сертификатов "Халяль", заключенное между Белорусским центром стандартизации и сертификации "Халяль" - OOO "БелХаляль" и Агентством по обеспечению качества халяльной продукции (BPJPH) Министерства по делам религии Индонезии. Церемония состоялась 10 октября в Джакарте при участии посла Беларуси в Индонезии Романа Романовского, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

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Фото МИД Беларуси

В соответствии с подписанным соглашением в последующие 4 года на территории Индонезии будут признаваться халяльные сертификаты, выданные OOO "БелХаляль" в отношении всего спектра товаров продовольственной группы (молочная, мясная, рыбная продукция, кондитерские изделия и т.д.).

По запросу белорусских производителей иных категорий товаров (косметика, моющие средства и пр.) предусмотрена возможность расширения перечня продукции, которая допускается на рынок Индонезии в сопровождении сертификатов, выданных OOO "БелХаляль".

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