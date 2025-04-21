Белорусские ученые создают картофель будущего. Узнали о новинках сезона

Посадка картофеля в эти дни идет самыми активными темпами. Благодаря кропотливой работе ученых появляются новые его разновидности, которые популярны не только в нашей стране, но и за ее пределами.

"Второй хлеб" - каждый белорус знает, что речь идет о картофеле. Отечественные селекционеры и семеноводы продолжают работы по созданию белорусских сортов бульбы и их популяризации.

Новые сорта второго хлеба внесены в госреестр

Растения картофеля выращивают в лаборатории в пробирках, в стерильных условиях. Важно поддерживать определенную влажность и температуру (не ниже 19-23 градусов тепла). Такая лаборатория - национальное достояние. В фонде более 70 сортов картофеля. И собрать коллекцию - процесс трудоемкий.

После ростки переселяют в теплиц, для каждого - свой контейнер с отдельным капельным поливом. Ежегодно ассортимент и качество семенного материала совершенствуются. В госреестр для промышленного возделывания включено 184 наименования картофеля. За последние 5 лет специалисты Научно-практического центра НАН Беларуси вывели 10 сортов. В этом году в реестр добавлены две новинки: "умка" и "красавік"

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Какой сорт картофеля в Беларуси самый вкусный, сложно сказать, так как на вкус и цвет, как говорится, все сорта разные. Выбирать следует по своим предпочтениям.

От Бреста до Сахалина - белорусский картофель в топе. К слову, на Сахалин, где посевная начнется в середине мая, Беларусь поставит 15 сортов второго хлеба для сортоиспытаний.

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