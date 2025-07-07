Белорусский квас - в Ирак, сахар - в Афганистан. Продукция Белгоспищепрома отгружается в 53 страны

Белгоспищепром нарастил географию поставок в минувшем году до 53 стран мира. Продукция отгружалась с динамикой в 111 %. На 6 % больше отправили продукции на Африканский континент, вышли на рынки стран Латинской Америки.



К примеру, в Эфиопию и ЮАР впервые продали рапсовое масло, в Бразилию и Чили - пивоваренный солод. Расширилась география сбыта в Южной и Юго-Восточной Азии: сахара - в Афганистан, свекловичного жома - в Филиппины. Кроме того, предприятия отрасли почти втрое нарастили поставки в Монголию, на 35 % - в Китай, на 23 % - в Израиль.



Уже в этом году в Пакистан, Непал и Танзанию ушли первые партии рапсового масла, в Ираке попробуют белорусский квас.