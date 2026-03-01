Белорусско-российский товарооборот в 2025-м снова стал рекордным, составив 55 млрд долларов

Общение президентов Беларуси и России в различных форматах во время Высшего госсовета длилось 5 часов. Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой был непосредственным участником этого общения. О том, какая атмосфера царила в Кремле, он рассказал в эфире "Первого информационного".

"Очень конструктивная, очень деловая атмосфера. В этом году, наверное, не было каких-то сильно острых вопросов, чтобы искрило или кто-то поднимал какую-то уже слишком жесткую проблематику. Все-таки предварительная работа перед ВГС была проведена очень большая. И уже президенты фактически принимали решения по каким-то развилкам, которые были наработаны на уровне союзного Совмина либо конкретных отраслевых регуляторов", - отметил он.

По его словам, таких развилок было немного, самые принципиальные вещи лидерам Беларуси России стран ему удалось доложить и получить от них дальнейшие указания, как действовать на протяжении 2026 года.

Дмитрий Крутой:

"Естественно, очень много времени было посвящено товарообороту. Прошлый год плюс 5,5 %. Фактически 3 млрд долларов мы добавили. Общая цифра 55 млрд - очередной рекордный исторический максимум. За 5 лет прирост на 37 % (почти на 16 млрд долларов)".

По его мнению, интересное сравнение было с Китайской Народной Республикой по населению. "Беларусь и Китай отличаются в 140 раз, а вот в торговле с Россией всего лишь в 4 раза", - отметил он.

Российские коллеги констатировали, что Беларусь устойчиво входит в топ-5 важнейших торговых партнеров Российской Федерации, рассказал глава Администрации Президента.

"Основное время обсуждения было посвящено направлениям, которые составляют, как образно наши президенты сказали, оболочку нашей интеграции - повышению уровня бесшовности наших экономик. В первую очередь это связано с системами автоматизации. Основная из них - это интегрированная система администрирования косвенных налогов - НДС и акцизы. На сегодняшний день это экономическое ядро нашей интеграции - основная цель, ради которой создавался этот наднациональный налоговый комитет. И именно эта система должна показать максимальный уровень доверия к экономическим и внешнеторговым операциям, которые осуществляются между нашими странами и между нашими конкретными хозяйственными субъектами", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

"Второй важный элемент - это система прослеживания. Договорились, что 1 мая 2026 года она будет запущена для пилотного набора товаров. В первую очередь это бытовая техника: холодильники, морозильники, стиральные машины. Бытовая техника - это сегмент, который подвержен непрозрачным серым схемам. Они возникли в рамках параллельного импорта, вынужденная мера после событий 2022 года, - напомнил глава Администрации Президента Беларуси. - Как один из инструментов для того, чтобы постепенно сворачивать параллельный импорт и переводить его на цивилизованные рельсы, мы с россиянами запускаем эту систему прослеживаемости. Конечно, перечень и набор товаров будет расширяться".

"Третий элемент, третья система - это система маркировки. В прошлом году были определенные пробуксовки у наших операторов этой системы, были сбои в своевременной передаче кодов. Слава богу, эти все проблемы решены. И как третий инструмент - система маркировки также запускается в работу", - обозначил он.