Белорусское молоко теперь в Сенегале. На БУТБ заключена первая сделка

Беларусь расширяет географию биржевой торговли. На Белорусской универсальной товарной бирже заключена первая сделка по продаже молочной продукции в Сенегал.

Недавно аккредитованный сенегальский импортер продуктов питания купил 125 т сухого цельного молока. А продало партию отечественное молокоперерабатывающее предприятие из Гродненской области.

Сенегал - в числе крупнейших потребителей молочной продукции в Западной Африке. Импорт страны в 2025 году составил свыше 30 тыс. т молочки на сумму более 100 млн долларов.