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Белорусское молоко теперь в Сенегале. На БУТБ заключена первая сделка
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milk2025-03-28T06:12:55.000000Z00
Беларусь расширяет географию биржевой торговли. На Белорусской универсальной товарной бирже заключена первая сделка по продаже молочной продукции в Сенегал.
Недавно аккредитованный сенегальский импортер продуктов питания купил 125 т сухого цельного молока. А продало партию отечественное молокоперерабатывающее предприятие из Гродненской области.
Сенегал - в числе крупнейших потребителей молочной продукции в Западной Африке. Импорт страны в 2025 году составил свыше 30 тыс. т молочки на сумму более 100 млн долларов.
Кроме того, в марте первую сделку по импорту сухого молока через биржу также совершила компания из Болгарии.