3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусскую молочку впервые продали в Иорданию через БУТБ
Белорусскую молочную продукцию впервые продали в Иорданию. Сделки заключены на универсальной товарной бирже.
Предметом пробной закупки стало сухое обезжиренное молоко и сухая молочная сыворотка объемом 26 т.
Иордания пополнила список стран Ближнего Востока, использующих нашу биржевую площадку для покупки отечественных товаров. По сумме сделок за 9 месяцев лидируют ОАЭ и Ливан.
По сравнению с январем - сентябрем 2023 года товарооборот эмиратских участников вырос в денежном выражении в 96 раз, а ливанских - в 1,5 раза.
Исходя из структуры биржевых продаж, наибольшим спросом у ближневосточных компаний пользуются белорусские пиломатериалы и сухое молоко.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов