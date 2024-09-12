Белорусскую молочку впервые продали в Иорданию через БУТБ

Иордания пополнила список стран Ближнего Востока, использующих нашу биржевую площадку для покупки отечественных товаров. По сумме сделок за 9 месяцев лидируют ОАЭ и Ливан.

По сравнению с январем - сентябрем 2023 года товарооборот эмиратских участников вырос в денежном выражении в 96 раз, а ливанских - в 1,5 раза.