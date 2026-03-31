Белорусы строят на совесть: экспорт услуг в России по итогам 2025 года превысил млрд долларов
Беларусь наращивает экономическое сотрудничество с Россией во всех сферах. Одна из приоритетных - строительство. Экспорт услуг по итогам прошлого года превысил миллиард долларов. Свой подход к каждому региону большой страны. Наши специалисты сильны в возведении социальных объектов.
Школы и детские сады функционируют в Нижегородской, Воронежской, Владимирской областях. Также строим целые жилые кварталы. Например, такой скоро появится в Санкт-Петербурге. А под Калугой скоро будет готов принять первых жителей малоэтажный жилой комплекс. Индивидуальная застройка - это актуальный тренд на рынке недвижимости, который становится популярным благодаря нашим специалистам.
Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси: "Сегодня активно взаимодействуем непосредственно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. У нас выстроены теплые дружеские отношения. Мы реализуем совместные проекты по созданию совместных типовых и повторных проектов. Для того чтобы нам все-таки гармонизировать наши возможности в части и продвижения новых технологий, новых строительных проектов, а самое главное – упрощение сегодня как в рамках проектирования, так и строительства. Для нас это сегодня очень важно - гармонизация и реализация таких проектов".
Россия остается основным направлением для экспорта строительных услуг. На нее приходится 70 % всего объема.