В апреле белорусы увеличили объем продажи валюты. За месяц физлица продали ее почти на 190 млн долларов больше, чем купили, сообщили в Нацбанке.



Всего за апрель белорусы продали валюты на 1 млрд 180 млн, а купили - на 995 млн. Продажа заметно выросла по сравнению с мартом, а вот покупка, наоборот, сократилась.



Что касается юридических лиц, то они стали продавать заметно больше, чем покупать. Всего за апрель юрлица (за исключением банков) купили 2,7 млрд долларов, а продали - 3,1.



Чистая продажа за апрель составила почти 390 млн.