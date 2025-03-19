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Белстат подсчитал, сколько электромобилей купили белорусы в 2024 году
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electric-car2025-03-19T06:18:55.000000Z00
Белорусы в 2024 году купили более 14 тыс. электромобилей, подсчитал Белстат.
Общее количество электрокаров в стране выросло более чем в три раза. Сейчас в личной собственности белорусов находится свыше 20 тыс. "зеленых" авто, в то время как на 1 января 2024 года их было 6,4 тыс.
На 30 % увеличилось и количество зарядных станций. По плану, к 2028 году в стране должны появиться еще 838 новых зарядок, в том числе и супербыстрых.