Белстат: средняя зарплата по итогам декабря 2025 года превысила 1 тыс. долларов в эквиваленте

Белстат назвал среднюю зарплату белорусов за декабрь 2025 года. Она превысила 1 тыс. долларов в эквиваленте до вычета налогов, достигнув 1073 долларов, и превзошла ноябрьскую на 409 рублей. В среднем белорусы в декабре получили 3113 рублей.

В региональном разрезе больше всего заработали минчане - в сред-нем до уплаты налогов они получили 4291 рубль. На втором месте Минская область - 3172 рубля. На Брестчине доходы выросли до 2853 рублей, в Гродненской области средняя зарплата составила 2682 рубля, в Гомельской - 2624, в Могилевской - 2485, а в Витеб-ской - 2518 рублей.