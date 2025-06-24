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Белстат запустил виртуального помощника в Telegram
Автор:Редакция news.by
Белстат запустил виртуального помощника в Telegram для респондентов. Он создан для оказания оперативной консультационной поддержки респондентов государственных статнаблюдений в Беларуси.
Чат-бот доступен 24/7 и готов дать рекомендации по ряду вопросов и решению типовых технических проблем. Также есть возможность мгновенного доступа к бланкам форм государственной статотчетности, указаниям по их заполнению.