БелТПП организует в Минске конгресс по международным расчетам в контексте современных вызовов

Документарные операции как инструмент надежных расчетов в контексте современных вызовов - в Минске пройдет конгресс по международным расчетам на эту тему. Его организует Белорусская торгово-промышленная палата.

Мероприятие состоится при поддержке Нацбанка 11 февраля. Главный вопрос, который будет обсуждаться, - снижение или недопущение дебиторской задолженности.

Виталий Вабищевич, начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий БелТПП:

"Акцент мы будем делать на документарных операциях. Будем использовать те инструменты, которые позволят снизить риски неполучения платежей от иностранных контрагентов или, наоборот, как защитный механизм для белорусского субъекта".