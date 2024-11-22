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БелТПП организует в Минске конгресс по международным расчетам в контексте современных вызовов
Документарные операции как инструмент надежных расчетов в контексте современных вызовов - в Минске пройдет конгресс по международным расчетам на эту тему. Его организует Белорусская торгово-промышленная палата.
Мероприятие состоится при поддержке Нацбанка 11 февраля. Главный вопрос, который будет обсуждаться, - снижение или недопущение дебиторской задолженности.
Виталий Вабищевич, начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий БелТПП:
"Акцент мы будем делать на документарных операциях. Будем использовать те инструменты, которые позволят снизить риски неполучения платежей от иностранных контрагентов или, наоборот, как защитный механизм для белорусского субъекта".
Рассмотрят и альтернативные способы расчетов. Это токены, цифровые знаки, новые возможности по оплате в рамках ШОС.
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