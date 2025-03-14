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БелТПП выдала уже более 11 тыс. знаков "Сделано в Беларуси" для продажи товаров на маркетплейсах
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2b76018-ab03-485d-949f-8834972897ad/f4a06300-e370-4a3c-a8b7-0560265d8588.jpg2025-03-14T10:36:20.000000Z00
Белорусская торгово-промышленная палата верифицировала около 11 тыс. товаров на известном российском маркетплейсе.
С мая 2024 года БелТПП выдает знак "Сделано в Беларуси" тем, кто торгует отечественной продукцией. Он выступает как гарантия, что товар действительно белорусского производства, а не подделка, каких было немало.
По словам председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Михаила Мятликова, электронная торговля имеет тенденции к росту и в Беларуси. Если рассматривать с точки зрения потребителя, то количество покупателей в интернете составляет почти 46 % от их общего числа.
Фото: БЕЛТА