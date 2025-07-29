Bloomberg: ВВП ЕС может потерять 0,7 % из-за торговой сделки с США

По оценке агентства, ставка импортных пошлин и укрепление за последний год курса евро по отношению к американскому доллару приведут к резкому снижению конкурентоспособности экономики Евросоюза.

Ранее Соединенные Штаты и ЕС договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15 %, при этом Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.