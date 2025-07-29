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Bloomberg: ВВП ЕС может потерять 0,7 % из-за торговой сделки с США
Автор:Редакция news.by
ВВП ЕС может потерять 0,7 % из-за торговой сделки с США, пишут эксперты Блумберг.
По оценке агентства, ставка импортных пошлин и укрепление за последний год курса евро по отношению к американскому доллару приведут к резкому снижению конкурентоспособности экономики Евросоюза.
Ранее Соединенные Штаты и ЕС договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15 %, при этом Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.