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Bloomberg: ВВП ЕС может потерять 0,7 % из-за торговой сделки с США

ВВП ЕС может потерять 0,7 % из-за торговой сделки с США, пишут эксперты Блумберг.

По оценке агентства, ставка импортных пошлин и укрепление за последний год курса евро по отношению к американскому доллару приведут к резкому снижению конкурентоспособности экономики Евросоюза.

Ранее Соединенные Штаты и ЕС договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15 %, при этом Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.

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