3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БМЗ будет перерабатывать металлургическую пыль
БМЗ запускает инновационный проект по переработке металлургической пыли.
Это первый на постсоветском пространстве проект, позволяющий перерабатывать цинксодержащие отходы, которые будут вовлечены в экономику замкнутого цикла.
Это актуально для предприятия. Интенсивность выплавки стали на БМЗ выросла в разы: если ранее на одной печи проводили 12 плавок в сутки, сейчас - порядка 27, соответственно, становится больше отходов.
Завод делает ставку на экологию и рациональное использование ресурсов.
Президент
Все
Лукашенко о России: Мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа и нефтепродуктов
Лукашенко обозначил главные стратегические направления развития Союзного государства
Лукашенко заявил, что в союзной "двойке" Беларусь и Россия смогли полно реализовать свой потенциал
Лукашенко: При санкционном давлении Беларусь и Россия не просто выстояли, а стали сильнее
Политика
Все
Общество
Все
Союзному государству - 25 лет. О важности Союза рассказал Дмитрий Швайба
Профсоюзы Беларуси мониторят температурный режим на рабочих местах
Останки не менее 300 человек обнаружены в захоронении времен ВОВ в Могилеве
Белорусские правоохранители и полиция Дубая намерены укреплять взаимодействие в сфере медобеспечения
В мире
Все
Лавров: У нас нет намерения уничтожать украинский народ
Лавров о Трампе: Он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски
Есть ли каналы связи между Россией и США, ответил Лавров
Лавров о Западе: Мы готовы направить дополнительные "сообщения", если не сделают необходимых выводов
Регионы
Все
Происшествия
Все