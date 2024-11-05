БМЗ будет перерабатывать металлургическую пыль

Это первый на постсоветском пространстве проект, позволяющий перерабатывать цинксодержащие отходы, которые будут вовлечены в экономику замкнутого цикла.

Это актуально для предприятия. Интенсивность выплавки стали на БМЗ выросла в разы: если ранее на одной печи проводили 12 плавок в сутки, сейчас - порядка 27, соответственно, становится больше отходов.