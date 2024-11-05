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БМЗ будет перерабатывать металлургическую пыль

БМЗ запускает инновационный проект по переработке металлургической пыли.

Это первый на постсоветском пространстве проект, позволяющий перерабатывать цинксодержащие отходы, которые будут вовлечены в экономику замкнутого цикла.

Это актуально для предприятия. Интенсивность выплавки стали на БМЗ выросла в разы: если ранее на одной печи проводили 12 плавок в сутки, сейчас - порядка 27, соответственно, становится больше отходов.

Завод делает ставку на экологию и рациональное использование ресурсов.

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