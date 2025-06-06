Богданов рассказал, как Беларусь расширяет присутствие на рынке Казахстана

Беларусь и Казахстан давно сотрудничают в разных сферах. В азиатской стране даже созданы островки продажи белорусской продукции. Но не идет ли речь об открытии вообще какого-нибудь торгового дома, в котором продавались бы товары исключительно из Беларуси.

На такой вопрос ответил в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов.

Посол отметил, что белорусские продукты уже давно присутствуют на казахстанском рынке, есть много компаний, которые ее дистрибутируют и продают, причем это магазины именно белорусские. Они так и называются - "Белорусские продукты", в них представлен широкий ассортимент мясных, молочных, консервных товаров, бакалейной группы. "На полках магазина представлены и казахстанские товары, которые не могут производиться в Беларуси, но также это связано и с тем, что по законодательству Казахстана в таких магазинах должен иметься определенный процент национальной продукции", - рассказал эксперт.

Алексей Богданов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31e1a663-a200-4ed1-8979-a3502155b613/conversions/fa8a582f-51e9-463e-89e7-c2fc77e5564c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31e1a663-a200-4ed1-8979-a3502155b613/conversions/fa8a582f-51e9-463e-89e7-c2fc77e5564c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31e1a663-a200-4ed1-8979-a3502155b613/conversions/fa8a582f-51e9-463e-89e7-c2fc77e5564c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31e1a663-a200-4ed1-8979-a3502155b613/conversions/fa8a582f-51e9-463e-89e7-c2fc77e5564c-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Богданов

Но несмотря на все, Беларусь и Казахстан проводят стратегию совместного развития брендов. Не секрет, что в Беларуси есть более известные производители, а есть - менее. И, конечно, за рубежом все хотят продавать более раскрученные. Как отметил Алексей Богданов, в связи с этим Беларусь предложила выработать подход развития новых брендов партнерам в Казахстане, которые занимаются продажей белорусских продуктов питания.

Алексей Богданов также сообщил, что недавно крупное предприятие из Витебской области пришло на рынок Казахстана со своей маркой и успешно зашло в пять сетей, в том числе в одну из республиканских, поэтому это направление планируется расширить. Кроме того, специалисты работают и над структурированием продажи, чтобы не было такого, что сегодня есть, к примеру, масло, а завтра его уже нет.

"То есть должна проводиться политика, при которой белорусская продукция всегда была бы на полке в определенном месте, и потребитель, приходя в магазин, знал, что всегда купит товар одинаково высокого качества. Поэтому тема продажи белорусского продовольствия будет увеличиваться и расти. На сегодняшний момент за первые пять месяцев 2025 года имеется прирост порядка 20 % реализации сельхозпродукции на казахстанском рынке", - привел цифры посол.

Новой темой для обсуждения стала поставка текстильной продукции на казахстанский рынок. Работать по этому поводу начали в конце 2024 года. В магазинах Казахстана уже появляются товары легкой промышленности предприятий Беларуси. "На днях состоится встреча более углубленного формата, на которой планируется обсудить с концерном "Беллегпром" открытие крупных магазинов вроде франшизы от "Да дому", которые получили популярность в Республике Беларусь. Называются они Belhouse и созданы под казахстанский рынок", - поделился информацией Алексей Богданов.

Кстати, модель такой торговой точки уже готова - первый мини-магазин уже открыт в Астане, сейчас идет реконструкция павильона. Планируется, что в июне-июле 2025 года откроется уже большой магазин, в котором будет представлена продукция не только легкой промышленности, но и керамики (производства Добрушского фарфорового завода, ОАО "Стеклозавод "Неман").