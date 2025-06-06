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Богданов рассказал, как Беларусь расширяет присутствие на рынке Казахстана
Беларусь и Казахстан давно сотрудничают в разных сферах. В азиатской стране даже созданы островки продажи белорусской продукции. Но не идет ли речь об открытии вообще какого-нибудь торгового дома, в котором продавались бы товары исключительно из Беларуси.
На такой вопрос ответил в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов.
Посол отметил, что белорусские продукты уже давно присутствуют на казахстанском рынке, есть много компаний, которые ее дистрибутируют и продают, причем это магазины именно белорусские. Они так и называются - "Белорусские продукты", в них представлен широкий ассортимент мясных, молочных, консервных товаров, бакалейной группы. "На полках магазина представлены и казахстанские товары, которые не могут производиться в Беларуси, но также это связано и с тем, что по законодательству Казахстана в таких магазинах должен иметься определенный процент национальной продукции", - рассказал эксперт.
Но несмотря на все, Беларусь и Казахстан проводят стратегию совместного развития брендов. Не секрет, что в Беларуси есть более известные производители, а есть - менее. И, конечно, за рубежом все хотят продавать более раскрученные. Как отметил Алексей Богданов, в связи с этим Беларусь предложила выработать подход развития новых брендов партнерам в Казахстане, которые занимаются продажей белорусских продуктов питания.
Алексей Богданов также сообщил, что недавно крупное предприятие из Витебской области пришло на рынок Казахстана со своей маркой и успешно зашло в пять сетей, в том числе в одну из республиканских, поэтому это направление планируется расширить. Кроме того, специалисты работают и над структурированием продажи, чтобы не было такого, что сегодня есть, к примеру, масло, а завтра его уже нет.
Новой темой для обсуждения стала поставка текстильной продукции на казахстанский рынок. Работать по этому поводу начали в конце 2024 года. В магазинах Казахстана уже появляются товары легкой промышленности предприятий Беларуси. "На днях состоится встреча более углубленного формата, на которой планируется обсудить с концерном "Беллегпром" открытие крупных магазинов вроде франшизы от "Да дому", которые получили популярность в Республике Беларусь. Называются они Belhouse и созданы под казахстанский рынок", - поделился информацией Алексей Богданов.
Кстати, модель такой торговой точки уже готова - первый мини-магазин уже открыт в Астане, сейчас идет реконструкция павильона. Планируется, что в июне-июле 2025 года откроется уже большой магазин, в котором будет представлена продукция не только легкой промышленности, но и керамики (производства Добрушского фарфорового завода, ОАО "Стеклозавод "Неман").
Посол выразил уверенность, что именно такой вариант с максимально широкой матрицей представления белорусских товаров позволит заслужить популярность у казахстанских потребителей.