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Более 21 млн рублей заработала Беларусь в 2023 году на внутреннем охотничьем туризме

В Беларуси развита сфера туризма по разным направлением, например, охотничий.

Более 21 млн рублей заработала Беларусь в 2023 году на внутреннем охотничьем туризме, а на въездном - свыше 8,5 миллионов.

90 % всех иностранных гостей - граждане России. Всего в нашей стране было организовано около 2,5 тысячи охотничьих туров.

В рамках госпрограммы "Беларусь гостеприимная" предпринимается ряд мер по формированию и развитию современного конкурентоспособного туристического комплекса и увеличению вклада туризма в развитие национальной экономики. Специалисты отмечают высокий ресурсный потенциал.

В Беларуси удается успешно совмещать интересы туристов и сохранение природных ресурсов. А эффективные методы управления дикой природой позволяют не только поддерживать популяцию животных на должном уровне, но и обеспечивать экологическую безопасность охотничьих угодий.

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