В Беларуси развита сфера туризма по разным направлением, например, охотничий.

Более 21 млн рублей заработала Беларусь в 2023 году на внутреннем охотничьем туризме, а на въездном - свыше 8,5 миллионов.

90 % всех иностранных гостей - граждане России. Всего в нашей стране было организовано около 2,5 тысячи охотничьих туров.

В рамках госпрограммы "Беларусь гостеприимная" предпринимается ряд мер по формированию и развитию современного конкурентоспособного туристического комплекса и увеличению вклада туризма в развитие национальной экономики. Специалисты отмечают высокий ресурсный потенциал.