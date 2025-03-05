"Больший уровень ответственности" - Рогожник рассказал о планах на рост белорусского экспорта

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В 2024 году между Беларусью и Россией был достигнут рекордный товарооборот - 57,6 млрд долларов. На 2025 год Беларусь поставила перед собой амбициозные задачи в этом плане. О запланированных показателях рассказал в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник.

У нас запланирован рост экспорта - 105 %. Это достаточно весомое значение, потому что мы вышли на рекордный товароборот в торговле с Российской Федерацией. Александр Рогожник

"Тут необходимо заметить, что удельный вес экспорт из Беларуси в Российскую Федерацию составляет 65 % от общего экспорта нашей страны. И это новое значение добавляет еще больший уровень ответственности за выполнение задачи, поставленной Президентом и правительством", - отметил посол.