Большой урожай, строительство соцобъектов - рассказываем о достижениях Минской области в 2024 году

Для Минской области во многом 2024 год стал рекордным и исторически значимым.

Много строили - более миллиона квадратных метров жилья, школа в Солигорске, поликлиника в Смолевичах, ФОК в Дзержинске.

Много торговали - только с Китаем товарооборот составил 2,5 млрд долларов. Принес этот год центральному региону 2,8 тыс. т зерновых - самый весомый каравай страны.

От Вилейки и Мяделя до Борисова и Крупок. На ниве Солигорского, Клецкого, Несвижского, Столбцовского, Смолевичского или Минского районов. Каждый регион в агросезоне - 2024 внес свой вклад в общий каравай Минской области. Итоговые 2,8 тыс. т зерновых колосовых, а также рапса и зерна кукурузы - лучший намолот Беларуси.

Яркую страницу в летописи нашей страны оставил и город Воложин, который принял областной фестиваль-ярмарку хлеборобов "Дажынкі".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (19.10.2024 г.):

"Вы способны на большее. Еще хватает предприятий, которым необходимо взять на себя повышенные обязательства. Задание для области на ближайший год - не менее 3 млн т, а в течение следующей пятилетки - выйти на 3,5 млн т зерновых, рапса и кукурузы. Это реальная для вас цифра".

Большой урожай зерновых и других культур стимулируют развиваться и животноводство. Среди достижений 2024 года были очередные новые молочно-товарные комплексы в Минской области.

"Мы планку не снизили, я думаю, не менее 20 будет сдано в этом году, и сегодня идет заполнение скотом, а комплексы, которые построены в прошлом году, дают нам отдачу и мы получаем там молоко", - рассказал первый зампредседателя Миноблисполкома Василий Сысоев.

Две крупные геолокации на карте АПК центрального региона - также достояние 2024 года. Среди них инновационная перепелиная ферма в Солигорском районе. Предприятие будет ежегодно производить 175 млн штук перепелиных яиц. Наши "птички" накормят всех - 60 % продукции планируют экспортировать.

"Это укрепление экономики не только предприятия, но и района в целом. А самое главное - это новые рабочие места для людей с хорошей зарплатой и хорошими условиями труда", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Инвестирует в новые масштабные проекты в птицеводстве и агрокомбинат "Дзержинский". Мясо индейки из Копыльского района многим по вкусу. Новые цеха могут ежегодно производить 6 тыс. т продукции. На очереди и похожее производство в Узденском районе.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

"Продукция, которую мы начали производить, будет востребована, в том числе это и здоровое питание. Задача на ближайшую пятилетку - поставить все поголовье свиней на современные комплексы. Это возможность получить финансовые результаты для экономически эффективной работы этой отрасли".

В 2024 году и социальная сфера Минской области пополнилась значимыми объектами: бассейн в городе Мядель, большой физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп" отныне у Дзержинска, в День знаний первый звонок прозвенел в новой школе в столице шахтеров. На очереди - учреждения образования в Жодино и Фаниполе.

В еще одном столичном городе-спутнике, Смолевичах, отныне новая поликлиника. А далее такой же объект планируется в Заславле. Сама же сфера здравоохранения центрального региона укрепляется и высокотехнологичным оборудованием.

Познакомиться ближе и узнать лучше культурное наследие Центрального региона можно в Минском международном выставочном центре. От вытинканки, домашнего хлеба и проекта музея-заповедника "Заславль" до презентаций "Хатыни" и Кургана Славы.