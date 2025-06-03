Борисевич: Беларусь - донор продовольственной безопасности для ШОС

На выставке "Белагро-2025" во время десятков тематических конференций и семинаров будет обсуждаться обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развитие племенного животноводства, совершенствование машиностроения, внедрение технологий для аграриев.

Остановятся эксперты АПК и на перспективах взаимодействия Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья. В рамках выставки будет представлена и экспозиция "АгроШОС". Подробнее о взаимодействии с Шанхайской организацией сотрудничества рассказал директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Николай Борисевич.

"То, что в этом форуме принимает участие заместитель генерального секретаря ШОС, свидетельствует о том, что потенциал Беларуси более чем востребован и необходим нашим партнерам. Мы являемся донором продовольственной безопасности как для себя, так и для организации в целом", - отметил Николай Борисевич.