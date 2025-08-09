3.71 BYN
Боровиков: В 2025-м Беларусь начала поставлять свою молочку в Таиланд и Вьетнам
Есть ли у белорусской молочки будущее в Юго-Восточном регионе Азии, рассказал в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме Владимир Боровиков.
"Беларусь поставляет сухое молоко в Мьянму, в 2025 году начала поставки молока во Вьетнам, а в Таиланд - сухого молока. На самом деле культура потребления молочных продуктов в регионе, к сожалению, ранее не складывалась, а только сейчас начала свое развитие", - заметил посол.
Регион, где несет свою службу дипломат, богат овощами и фруктами, а вот молоко там попросту негде было хранить. Там, по его словам, у людей нет культуры потребления молока и других кисломолочных продуктов, однако сейчас молоко и молочная продукция все больше начинают занимать место в рационе населения.
"Кроме сухого молока в 2024 году начались поставки во Вьетнам белорусских сыров. Это был первый шаг на пути расширения номенклатуры молочных товаров, поставляемых туда. Отмечу, что уже есть интерес и у тайской стороны, чтобы белорусские сыры также пришли на их рынок", - рассказал Владимир Боровиков.
Дипломат также добавил, что в ходе первого в истории визита (он состоялся в июле 2025 года) министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Таиланд, был подписан меморандум о создании совместного комитета по торгово-экономическим вопросам между Беларусью и Таиландом. "Этот новый механизм позволит уже на межправительственном уровне решать задачи по наращиванию торгово-экономических отношений", - заявил Владимир Боровиков.