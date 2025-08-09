Боровиков: В 2025-м Беларусь начала поставлять свою молочку в Таиланд и Вьетнам

Есть ли у белорусской молочки будущее в Юго-Восточном регионе Азии, рассказал в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме Владимир Боровиков.

"Беларусь поставляет сухое молоко в Мьянму, в 2025 году начала поставки молока во Вьетнам, а в Таиланд - сухого молока. На самом деле культура потребления молочных продуктов в регионе, к сожалению, ранее не складывалась, а только сейчас начала свое развитие", - заметил посол.

Регион, где несет свою службу дипломат, богат овощами и фруктами, а вот молоко там попросту негде было хранить. Там, по его словам, у людей нет культуры потребления молока и других кисломолочных продуктов, однако сейчас молоко и молочная продукция все больше начинают занимать место в рационе населения.

Владимир Боровиков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dd8a12-9169-4d38-b284-3d067b9d5d25/conversions/c64677a3-0a48-4c71-ab9c-8f39057510b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dd8a12-9169-4d38-b284-3d067b9d5d25/conversions/c64677a3-0a48-4c71-ab9c-8f39057510b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dd8a12-9169-4d38-b284-3d067b9d5d25/conversions/c64677a3-0a48-4c71-ab9c-8f39057510b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dd8a12-9169-4d38-b284-3d067b9d5d25/conversions/c64677a3-0a48-4c71-ab9c-8f39057510b8-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Боровиков

"Кроме сухого молока в 2024 году начались поставки во Вьетнам белорусских сыров. Это был первый шаг на пути расширения номенклатуры молочных товаров, поставляемых туда. Отмечу, что уже есть интерес и у тайской стороны, чтобы белорусские сыры также пришли на их рынок", - рассказал Владимир Боровиков.