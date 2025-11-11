Браконьеры убили беременную самку лося в Витебском районе

В Витебском районе браконьеры убили беременную самку лося - вред окружающей среде оценили почти в 38 тыс. рублей.



Так, ночью госинспекторы остановили автомобиль с двумя местными жителями. Проверка была неспроста: неподалеку, на поле, были найдены разделанные останки взрослой самки лося. В салоне автомобиля нашли следы бурого цвета, похожие на кровь. А дома у одного из задержанных - свежее мясо и внутренности диких животных, а также копыта - лося и кабана.

Виктория Волковыцкая, старший госинспектор отдела Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"Еще один случай незаконной добычи дикого животного пресекли работники Гродненской областной инспекции в Мостовском районе. В охотничьих угодьях ООО "Белая тропа" четверо мужчин осуществляли охоту на ненормируемые виды животных (пушные виды животных). Один из них, не имея разрешительных документов, добыл самца оленя благородного трофейного качества. Чтобы скрыть преступление, нарушитель отделил рога у оленя и попросил товарищей помочь разделать тушу. Однако осуществить замысел мужчины не успели - браконьер был задержан госинспекторами. В результате незаконной добычи оленя благородного, вред, причиненный окружающей среде, составил 300 базовых величин".

С 1 октября по 31 декабря в Беларуси проходит комплекс "Охота"