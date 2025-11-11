Эксперт Станкевич объяснила, почему страну без экономики и транспорта ждет крах

Чтобы сегодня попасть с территории Беларуси в еврозону, предстоит пройти квест, к тому же сохраняются на границе и очереди. Возникает вопрос, какие убытки в связи с этим несет белорусский бизнес и перевозчики. На этот вопрос ответила в "Актуальном интервью" председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич.

Она обратила внимание, что сейчас есть с определенными государствами пропускная система, их часть работает (с Польшей, с Литвой, несмотря на качели, которые они время от времени устраивают, и с Латвией). Да, этих погранпереходов стало меньше, чем было до 2020-2021 годов, но все же попасть в эту зону можно.

фуры на границе

Екатерина Станкевич:

"Соседи Беларуси, которые время от времени закрывают границы, в первую очередь вредят своему бизнесу, ведь белорусских машин нет. Если мы говорим о человеке, который совершает поездку на легковом автомобиле, то он может уехать на другой пункт пропуска и пересечь границу там, потому что это его виза, как правило, в шенгенскую зону".

Если говорить об автобусном туре, то люди могут отменить поездку, несмотря на моральный вред, ведь у кого-то может сорваться отпуск, кто-то не сможет посетить торжественное либо траурное мероприятие. Но люди могут вернуться к месту отправления и им вернут стоимость проезда. Однако, по словам председателя, больше всего страдают водители грузового транспорта.

По данным IRU (Международный союз автомобильного транспорта), который ежегодно проводит исследования о дефиците водителей грузовых автомобилей, в Польше на 2024 год не хватает 29 тыс. водителей.

В Литве, которая закрывает погранпереходы, создавая невыносимые условия для водителя, на сегодняшний день дефицит составляет уже 12 % от всего рынка. У них не хватает 18 тыс. водителей. "Возраст водителя приближается к 55 годам, и к 2028 году 100 тыс. водителей уйдут на пенсию, а молодые водители не идет работать, а ко всему прочему создаются и невыносимо сложные физические условия с нарушениями режима труда и отдыха", - отметила собеседник.

Невозможность водителю выспаться, отсутствие нормальных санитарно-бытовых условий, а также места, где можно нормально питаться горячей пищей, полностью искореняют самый главный вид бизнеса для Польши и Литвы - транзит. "В идеале там профессия водителя должна так же свято чтиться, как и в других странах. Нужно проявлять политическую власть, чтобы поддерживать водителей, которые работают, потому что до всего, до чего бы ни дотронуться, везде есть труд водителя", - сказала Екатерина Станкевич.

Екатерина Станкевич

Она уверена, что их нужно сейчас беречь и создавать определенные условия и призвала проявить политическую волю и поддержать парней, которые стоят на границах. "Почему вы не проявляете такое неуважение к врачу, который вас лечит. Но почему проявляете к человеку, который вам везет медикаменты, которыми вы потом будете лечиться?" - задалась вопросом председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров.

Перебои в поставках материалов, сырья могут привести к остановке предприятия. Закрытие возможности пресекать границу приводит к нарушению логистики. "Без экономики и транспорта, которые являются кровеносной системой любой экономики любой страны, невозможно. Если где-то создается тромб, то рано или поздно он дойдет до сердца, и организм умрет", - поделилась точкой зрения она.

Екатерина Станкевич призвала прислушаться к здравому смыслу, потому что иначе некому будет возить грузы, а, как известно, самый дорогой транспорт - это транспорт, который стоит на одном месте.