Азаров: Украина превратилась в концлагерь, попытка убежать из которого граничит со смертью
Украина превратилась в концлагерь, попытка убежать из которого граничит со смертью. Об этом в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА заявил экс-премьер-министр Украины (2010-2014 годы) Николай Азаров.
"Страна (речь про Украину - прим. ред.) превратилась в концлагерь. В интернете появились десятки видео, где показано, как люди пытаются убежать из этого концлагеря. Они пытаются убежать вопреки минным полям, установленным на границе, заграждениям, видеокамерам, беспилотникам, беспрерывным нарядам пограничников", - сказал Николай Азаров.
Бывший премьер-министр Украины привел один из примеров, когда трое мужчин пытались перебраться в Румынию через реку Тиса. Один из них, житель Харькова, погиб, переплывая эту реку, которая отличается холодной водой и бурным течением. При этом у мужчины в Польше осталась семья, с которой он пытался воссоединиться. "Это просто кошмар. Трудно представить, что в мире, в Европе существует такая страна, где пересечение границы граничит со смертью", - добавил он.
При этом, подчеркнул Николай Азаров, на Западе прекрасно известно, как обстоят дела со свободой и правами человека в Украине. "Они не только знают, но и поощряют этот режим и проведение таких репрессий. Можете себе представить, чтобы в век развития интернета, различных средств связи и так далее лидеры европейских стран не знали про этот беспредел, который творится на границе? Они прекрасно об этом знают", - уверен экс-премьер.
Кроме того, обратил внимание он, на территории Украины работают посольства. В их состав входят специальные сотрудники, задача которых - выявлять настроения людей и следить за происходящими в стране процессами. "Я сам многократно видел различные отчеты этих посольств, где все подробно описывается. Разные видео могут проходить мимо какой-нибудь Каллас (глава дипломатии ЕС Кая Каллас - прим. ред.), но они не проходят мимо посольств", - заключил Николай Азаров.