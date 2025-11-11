Азаров: Украина превратилась в концлагерь, попытка убежать из которого граничит со смертью

Граница Украины. Фото АП news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f41dc9bd-621d-498d-918e-fa363aa22572/conversions/120da824-9903-421d-9843-500c3b9da873-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f41dc9bd-621d-498d-918e-fa363aa22572/conversions/120da824-9903-421d-9843-500c3b9da873-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f41dc9bd-621d-498d-918e-fa363aa22572/conversions/120da824-9903-421d-9843-500c3b9da873-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f41dc9bd-621d-498d-918e-fa363aa22572/conversions/120da824-9903-421d-9843-500c3b9da873-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украина превратилась в концлагерь, попытка убежать из которого граничит со смертью. Об этом в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА заявил экс-премьер-министр Украины (2010-2014 годы) Николай Азаров.

"Страна (речь про Украину - прим. ред.) превратилась в концлагерь. В интернете появились десятки видео, где показано, как люди пытаются убежать из этого концлагеря. Они пытаются убежать вопреки минным полям, установленным на границе, заграждениям, видеокамерам, беспилотникам, беспрерывным нарядам пограничников", - сказал Николай Азаров.

Бывший премьер-министр Украины привел один из примеров, когда трое мужчин пытались перебраться в Румынию через реку Тиса. Один из них, житель Харькова, погиб, переплывая эту реку, которая отличается холодной водой и бурным течением. При этом у мужчины в Польше осталась семья, с которой он пытался воссоединиться. "Это просто кошмар. Трудно представить, что в мире, в Европе существует такая страна, где пересечение границы граничит со смертью", - добавил он.

При этом, подчеркнул Николай Азаров, на Западе прекрасно известно, как обстоят дела со свободой и правами человека в Украине. "Они не только знают, но и поощряют этот режим и проведение таких репрессий. Можете себе представить, чтобы в век развития интернета, различных средств связи и так далее лидеры европейских стран не знали про этот беспредел, который творится на границе? Они прекрасно об этом знают", - уверен экс-премьер.