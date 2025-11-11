Шафир о ситуации на литовской границе: Западной Европе рано или поздно придется платить по счетам

"Людям со здравой логикой воспринимать весь этот, простите, бред очень сложно. Поэтому здесь этот вопрос надо рассматривать с точки зрения именно белорусского руководства, которое сделало соответствующее заявление и которое принимает соответствующее решение. Здесь можно сказать, что с точки зрения международного права вопрос приема, размещения этих всех несчастных дальнобойщиков, водителей, которые в силу исключительного волюнтаристского решения западноевропейских стран, Польши и Литвы, соответственно, размещаются, у них есть возможность покинуть территорию самостоятельно".

Эксперт отметил, что сейчас в Западной Европе и Россия, и Беларусь рассматриваются как какие-то страны, которые лежат исключительно вне международного и европейского правового поля. Но это не так и это неправда. Несмотря на то что происходит сейчас, несмотря на совершенную оголтелость со стороны западноевропейских держав, рано или поздно придет время платить по счетам.