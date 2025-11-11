Все вкусы планеты будут доступны на выставке PRODEXPO в Минске

Белорусское продовольствие - во всем мире не просто бренд, а настоящий тренд. И факторы успеха: натуральные ингредиенты и жесткий контроль качества. За это и любят наши продукты. Кстати, оценить продуктовые премьеры и гастрономические шедевры можно в эти дни на выставке PRODEXPO, которая стартовала 11 ноября в Минске.

PRODEXPO подтверждает статус эффективной выставочной площадки, в том числе для сферы продовольствия. Буквально летом здесь отгремела "Белагро", и вот сейчас, осенью, новый инфоповод. Выставка про PRODEXPO уже 31-я.

Тем, что белорусская, значит, качественная, уже никого не удивишь. Но только качеством в современном мире брать не получится, ведь производители работают в условиях рынка. Поэтому теперь белорусская - еще и трендовая. Как только о какой-нибудь новинке узнают в соцсетях, на следующий день на полках уже точно не найти. И вот этим хороша выставка PRODEXPO. Красивая витрина, где все есть, и где все пробовать разрешается. Например, халву со шкварками и жареным луком.

Анастасия Хурсан, начальник сектора по коммуникациям кондитерской фабрики (Бобруйск):

"Изначально, когда информация просочилась в СМИ, это случилось до выхода новинки, было такое неоднозначное мнение у потребителей, а как это будет сочетаться. Шкварки соленые, соль там присутствует, карамелизированный лук сладкий, еще и халва. Но после того как на рынке уже в продаже появилась эта халва, люди попробовали, и теперь мы собираем исключительно положительные отзывы".

Каждая новинка - результат труда огромного количества людей. Долгие и тщательные исследования перед тем, как продукт выйдет на внутренний рынок и уедет покорять зарубежные страны. Себя мы обеспечиваем полностью и производим гораздо больше, чем нужно самим белорусам. На остальном хорошо зарабатываем.

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Для того чтобы развивать производство, необходимо, как уже было сегодня сказано, львиную долю продуктов питания продавать на экспорт. Поэтому мы уже сегодня в сложившейся структуре продаж продаем 70 % продукции, которую мы производим из молока, на экспорт, 40 % продукции из мяса. Это достаточно большая доля. В этой связи особое значение для нас имеет развитие экспортных продаж".

Экспортные акценты хорошо известны. Во-первых, Африка. За 5 лет поставки нашего продовольствия на жаркий континент увеличились более чем в три раза. Да и в целом положительная динамика по всей дальней дуге. Та же Индия уже не кажется такой далекой, по крайней мере, для гостей PRODEXPO.

Даме Нилам Суреш, гендиректор торговой компании (Индия): "Наша цель - увеличить товарооборот. Для этого представляем некоторые индийские компании, которые с нами работают, и также новые компании, которые хотят работать с рынком".