Более 6 тыс. мигрантов приехали работать в Эстонию в 2025 году

Более 6 тыс. мигрантов приехали в Эстонию в этом году. Возглавили рейтинг представители Украины, Молдовы и Узбекистана.

Как правило, они приезжают с целью трудоустроиться, получив при этом соответствующее краткосрочное разрешение. Как отмечают в МВД Эстонии, большинство украинских и молдавских граждан трудится в сфере строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.