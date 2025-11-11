Смотреть онлайнПрограмма ТВ
НАТО на Балтике отрабатывает возможную блокаду Калининградской области - мнение экспертов

Блок НАТО наращивает интенсивность военных маневров. В Балтийском море активная фаза учений по борьбе с подводными лодками под руководством Военно-морских сил Швеции. Стокгольм выразил стремление поделиться с союзниками тонкостями охоты на подлодки в условиях сложного дна Балтики. С осени 2026 года подобные маневры станут постоянными учениями НАТО.

Эксперты предполагают, что альянс отрабатывает возможную блокаду Калининградской области - именно для этого и стягивает в Балтийский регион войска и технику.

