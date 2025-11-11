16 станций, 6 из них будут пересадочные: в минском метро появится 4-я, кольцевая линия метро

В Минске начали проектирование 4-й линии метро, кольцевой. Это будет самый масштабный проект подземного строительства столицы. Согласно предварительному плану, будет 16 станций, 6 из них пересадочные. При этом их количество и размещение может поменяться, так как сроки строительства значительны. И за этот период изменится и городская застройка, и подземные коммуникации.

Георгий Протасов, первый замдиректора - главный инженер института "Минскметропроект": "Первый участок 4-й линии позволит организовать у нас пересадку со 2-й линии на Пушкинской. Следующий участок 4-й линии мы планируем от площади Бангалор, но уже в противоположную сторону, в сторону тракторного завода. Третий участок мы планируем от улицы Харьковской, где планируется станция. Она сейчас идет под рабочим названием "Тученко". От станции "Тученко" в сторону Минск-Мира планируется 3-й участок. 4-й участок замкнет кольцо".