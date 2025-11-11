3.68 BYN
Массовое ДТП с девятью авто произошло на пр. Независимости в Минске
Автор:Редакция news.by
ДТП с участием девяти автомобилей произошло на пр. Независимости в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Днем 11 ноября 45-летний водитель BMW на перекрестке пр. Независимости с ул. Волгоградской столкнулся с двумя автомобилями. В дальнейшем водитель выехал за пределы проезжей части, чтобы объехать данные авто, и продолжил движение по пр. Независимости. На перекрестке с ул. Толбухина он столкнулся еще с шестью автомобилями. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Предварительно, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.